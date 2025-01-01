DocumentaçãoSeções
BorderType

Define o tipo da borda do controle.

bool  BorderType(
   const ENUM_BORDER_TYPE  type      // border type
   )

Parâmetros

type

[in]  Tipo da borda do controle.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.