Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndClientBorderType CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound BorderType Define o tipo da borda do controle. bool BorderType( const ENUM_BORDER_TYPE type // border type ) Parâmetros type [in] Tipo da borda do controle. Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso. ColorBorder VScrolled