CWndContainer Save 

Save

Salva informações do recepiente no arquivo.

virtual bool  Save(
   const int  file_handle      // handle
   )

Parâmetros

file_handle

[in]  Manipulador do arquivo binário (deve ser aberto para gravação).

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.