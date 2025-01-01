Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndContainerSave DestroyOnEventOnMouseEventControlsTotalControlControlFindAddDeleteMoveShiftIdEnableDisableShowHideMouseFocusKillSaveLoadOnResizeOnActivateOnDeactivate Save Salva informações do recepiente no arquivo. virtual bool Save( const int file_handle // handle ) Parâmetros file_handle [in] Manipulador do arquivo binário (deve ser aberto para gravação). Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso. MouseFocusKill Load