Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndClientOnVScrollHide 

OnVScrollHide

O manipulador de eventos do controle "VScrollHide" (barra de rolagem vertical oculta).

virtual bool  OnVScrollHide()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.

Observação

O método da classe base não faz nada e sempre retorna verdadeiro.