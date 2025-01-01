DocumentaçãoSeções
HScrolled (Método Get)

Obtém um flag, indicando que barra de rolagem horizontal está sendo usada.

bool  HScrolled()

Valor de retorno

verdadeiro, se barra de rolagem horizontal está sendo usada, caso contrário é falso.

HScrolled (Método Set)

Define um flag, indicando que barra de rolagem horizontal está sendo usada

bool  HScrolled(
   const bool  flag      // flag
   )

Parâmetros

flag

[in]  Flag.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.