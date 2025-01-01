- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
HScrolled (Método Get)
Obtém um flag, indicando que barra de rolagem horizontal está sendo usada.
|
bool HScrolled()
Valor de retorno
verdadeiro, se barra de rolagem horizontal está sendo usada, caso contrário é falso.
HScrolled (Método Set)
Define um flag, indicando que barra de rolagem horizontal está sendo usada
|
bool HScrolled(
Parâmetros
flag
[in] Flag.
Valor de retorno
verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.