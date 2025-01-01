DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndClientColorBackground 

ColorBackground

Define a cor do segundo plano (fundo) do controle.

bool  ColorBackground(
   const color  value      // new color
   )

Parâmetros

value

[in]  Nova cor do segundo plano (fundo) do controle.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.