Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndClientColorBackground CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound ColorBackground Define a cor do segundo plano (fundo) do controle. bool ColorBackground( const color value // new color ) Parâmetros value [in] Nova cor do segundo plano (fundo) do controle. Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso. OnEvent ColorBorder