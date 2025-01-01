DocumentaçãoSeções
Carrega as informações do recepiente no arquivo

virtual bool  Load(
   const int  file_handle      // handle
   )

Parâmetros

file_handle

[in]  Manipulador do arquivo binário (deve ser aberto para leitura).

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.