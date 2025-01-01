Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndClientColorBorder CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound ColorBorder Definir a cor da borda do controle. bool ColorBorder( const color value // color ) Parâmetros value [in] Nova cor da borda do controle. Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso. ColorBackground BorderType