ColorBorder

Definir a cor da borda do controle.

bool  ColorBorder(
   const color  value      // color
   )

Parâmetros

value

[in]  Nova cor da borda do controle.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.