Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndClientOnHScrollShow CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound OnHScrollShow O manipulador de eventos do controle "HScrollShow" (barra de rolagem horizontal show). virtual bool OnHScrollShow() Valor de retorno verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso. Observação O método da classe base não faz nada e sempre retorna verdadeiro.