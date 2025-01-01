DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndClientOnHScrollShow 

OnHScrollShow

O manipulador de eventos do controle "HScrollShow" (barra de rolagem horizontal show).

virtual bool  OnHScrollShow()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.

Observação

O método da classe base não faz nada e sempre retorna verdadeiro.