Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndClientOnVScrollShow CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound OnVScrollShow O manipulador de eventos do controle "VScrollShow" (barra de rolagem vertical exibida). virtual bool OnVScrollShow() Valor de retorno verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso. Observação O método da classe base não faz nada e sempre retorna verdadeiro. OnResize OnVScrollHide