OnVScrollShow

O manipulador de eventos do controle "VScrollShow" (barra de rolagem vertical exibida).

virtual bool  OnVScrollShow()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.

Observação

O método da classe base não faz nada e sempre retorna verdadeiro.