VScrolled (Método Get)

Obtém um flag, indicando que barra de rolagem vertical está sendo usada.

bool  VScrolled()

Valor de retorno

verdadeiro, se barra de rolagem vertical está sendo usada, caso contrário é falso.

VScrolled (Método Set)

Define um flag, indicando que barra de rolagem vertical está sendo usada

bool  VScrolled(
   const bool  flag      // flag
   )

Parâmetros

flag

[in]  Flag.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.