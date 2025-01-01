DocumentaçãoSeções
CChartObjectTrendByAngleAngle 

Angle (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "Angle".

double  Angle() const

Valor de retorno

O valor da propriedade "Angle", atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, retorna EMPTY_VALUE.

Angle (Método Set)

Sets new value for the "Angle" property.

bool  Angle(
   double  angle      // Angle
   )

Parâmetros

angle

[in]  O novo valor da propriedade "Angle".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.