Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de LinhasCChartObjectTrendByAngleAngle CreateAngleType Angle (Método Get) Obtém o valor da propriedade "Angle". double Angle() const Valor de retorno O valor da propriedade "Angle", atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, retorna EMPTY_VALUE. Angle (Método Set) Sets new value for the "Angle" property. bool Angle( double angle // Angle ) Parâmetros angle [in] O novo valor da propriedade "Angle". Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada. Create Type