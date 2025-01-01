DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de Setas 

Objetos de Setas

Grupo para objetos gráficos chamado "Arrows".

Esta seção contém os detalhes técnicos de trabalho com um grupo de classes de objetos gráficos chamado "Arrow" e uma descrição dos componentes relevantes da Biblioteca Padrão MQL5. Em essência, o "arrow" é um ícone a ser exibido ao usuário, correspondendo a um determinado código. Existem dois tipos de objetos gráficos "Arrow" para exibir ícones nos gráficos:

  • Objeto "Arrow" que permite especificar o código do ícone exibido no gráfico.
  • Objetos de grupo para exibir certos tipos de ícones (e o preciso código fixo correspondente).

Classe para "arrow" exibe ícones de código arbitrário

Nome da classe

Nome do objeto arrow

CChartObjectArrow

Arrow

Classe do código fixo para o ícone "arrow"

Nome da classe

Nome do objeto arrow

CChartObjectArrowCheck

Verificar

CChartObjectArrowDown

Seta para cima

CChartObjectArrowUp

Seta para baixo

CChartObjectArrowStop

Sinal de Parada

CChartObjectArrowThumbDown

Polegar para cima

CChartObjectArrowThumbUp

Polegar para Baixo

CChartObjectArrowLeftPrice

Etiqueta de Preço à Esquerda

CChartObjectArrowRightPrice

Etiqueta de Preço Direito

Veja também

Objetos tipo, Métodos de Vinculação de Objetos Gráficos