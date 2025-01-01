Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de Setas
Objetos de Setas
Grupo para objetos gráficos chamado "Arrows".
Esta seção contém os detalhes técnicos de trabalho com um grupo de classes de objetos gráficos chamado "Arrow" e uma descrição dos componentes relevantes da Biblioteca Padrão MQL5. Em essência, o "arrow" é um ícone a ser exibido ao usuário, correspondendo a um determinado código. Existem dois tipos de objetos gráficos "Arrow" para exibir ícones nos gráficos:
- Objeto "Arrow" que permite especificar o código do ícone exibido no gráfico.
- Objetos de grupo para exibir certos tipos de ícones (e o preciso código fixo correspondente).
Classe para "arrow" exibe ícones de código arbitrário
|
Nome da classe
|
Nome do objeto arrow
|
Arrow
Classe do código fixo para o ícone "arrow"
|
Nome da classe
|
Nome do objeto arrow
|
Verificar
|
Seta para cima
|
Seta para baixo
|
Sinal de Parada
|
Polegar para cima
|
Polegar para Baixo
|
Etiqueta de Preço à Esquerda
|
Etiqueta de Preço Direito
