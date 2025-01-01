Objetos de Setas

Grupo para objetos gráficos chamado "Arrows".

Esta seção contém os detalhes técnicos de trabalho com um grupo de classes de objetos gráficos chamado "Arrow" e uma descrição dos componentes relevantes da Biblioteca Padrão MQL5. Em essência, o "arrow" é um ícone a ser exibido ao usuário, correspondendo a um determinado código. Existem dois tipos de objetos gráficos "Arrow" para exibir ícones nos gráficos:

Objeto "Arrow" que permite especificar o código do ícone exibido no gráfico.

Objetos de grupo para exibir certos tipos de ícones (e o preciso código fixo correspondente).

Classe para "arrow" exibe ícones de código arbitrário

Nome da classe Nome do objeto arrow CChartObjectArrow Arrow

Classe do código fixo para o ícone "arrow"

Nome da classe Nome do objeto arrow CChartObjectArrowCheck Verificar CChartObjectArrowDown Seta para cima CChartObjectArrowUp Seta para baixo CChartObjectArrowStop Sinal de Parada CChartObjectArrowThumbDown Polegar para cima CChartObjectArrowThumbUp Polegar para Baixo CChartObjectArrowLeftPrice Etiqueta de Preço à Esquerda CChartObjectArrowRightPrice Etiqueta de Preço Direito

Veja também

Objetos tipo, Métodos de Vinculação de Objetos Gráficos