DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de SetasCChartObjectArrowArrowCode 

ArrowCode (Método Get)

Obtém o código do símbolo para "Arrow".

char  ArrowCode() const

Valor de retorno

Código de símbolo do objeto "Arrow", atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0.

ArrowCode (Método Set)

Define código do símbolo "Arrow"

bool  ArrowCode(
   char  code      // Code value
   )

Parâmetros

code

[in]  novo valor para o código "arrow" (Wingdings).

Valor de retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - se o código não foi alterado.

Exemplo

//--- example for CChartObjectArrow::ArrowCode  
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObjectArrow arrow;  
   char              code=181;  
//--- set object parameters  
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);  
   if(!arrow.Create(0,"Arrow",0,TimeCurrent(),price,code))  
     {  
      //--- arrow create error  
      printf("Arrow create: Error %d!",GetLastError());  
      //---  
      return;  
     }     
//--- use arrow to possible changes code  
//--- . . .  
//--- get code of arrow  
   if(arrow.ArrowCode()!=code)  
     {  
     //--- set code of arrow  
     arrow.ArrowCode(code);  
     }  
//--- use arrow  
//--- . . .  
  }  