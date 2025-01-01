ArrowCode (Método Get)
Obtém o código do símbolo para "Arrow".
|
char ArrowCode() const
Valor de retorno
Código de símbolo do objeto "Arrow", atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0.
ArrowCode (Método Set)
Define código do símbolo "Arrow"
|
bool ArrowCode(
Parâmetros
code
[in] novo valor para o código "arrow" (Wingdings).
Valor de retorno
verdadeiro - se bem sucedido, falso - se o código não foi alterado.
Exemplo
|
//--- example for CChartObjectArrow::ArrowCode