ArrowCode (Método Get)

Obtém o código do símbolo para "Arrow".

char ArrowCode() const

Valor de retorno

Código de símbolo do objeto "Arrow", atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0.

ArrowCode (Método Set)

Define código do símbolo "Arrow"

bool ArrowCode(

char code

)

Parâmetros

code

[in] novo valor para o código "arrow" (Wingdings).

Valor de retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - se o código não foi alterado.

Exemplo