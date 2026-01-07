5년 만기 BTP 옥션은 5년 만기 이탈리아 재무부 채권(Buoniel Tesoro Poliannuali)의 평균 수익률을 반영합니다. 이탈리아 BTP의 만기는 3년, 5년, 7년, 10년, 30년입니다. 정부는 세금에서 받는 액수와 기존 부채를 재융자하거나 자본을 조성하기 위해 써야 할 금액 사이의 격차를 메우기 위해 필요한 돈을 빌리기 위해 증권을 발행합니다. BTP의 수익률은 투자자가 전체 기간 동안 유가증권을 보유함으로써 받게 되는 수익을 나타냅니다. 경매에 참여하는 모든 사람들은 가장 높은 가격을 수락한 제안과 동일한 비율을 받습니다. 수익률의 변화는 국가의 공공 부채 상황을 보여주는 지표이기 때문에 면밀히 관찰되어야 합니다.

BTP 또는 다년 국고채는 이탈리아 국가가 발행하는 채무증서 형태의 국채이며 만기가 1년을 초과합니다. 그것들은 종합정부증권시장에서 250만 유로를 초과하는 금액과 MOT 이하 금액으로 교환됩니다.

이 제목은 연간 쿠폰이 6개월마다 지급되는 5년 기간이므로 5%의 BTP가 6개월마다 2.5%씩 쿠폰을 지급하고 나머지 6개월 말에는 2.5%씩 다른 쿠폰을 지급하며, 수익은 BTP의 고정 이율 및 발행 가격에서 상환 가격을 차감한 금액으로 지급됩니다.

만기 시 유가증권은 명목상의 가치가 있으므로 자본이 보장된 유가증권으로 간주됩니다. BTP가격은 거치 연금의 현재가치를 합산한 금액에 만기일에 수취한 명목가치의 현재가치를 더한 금액을 기준으로 계산됩니다.

BTPs는 이탈리아 또는 유럽에선만 사용할 수 있으며 마지막 경우, 이탈리아 인플레이션이 지수화된 반면, Eurostat가 매월 계산하는 담배를 고려하지 않고 HICP(IAPC)의 조화 지수로 표현된 유럽 인플레이션을 지수화한 것입니다.

마지막 값: