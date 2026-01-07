기업 신뢰 지수(Business Confidence Economic Indicator)는 이탈리아의 기업 운영 조건과 관련된 전반적인 경제 상태를 반영합니다. 그것은 단기적으로 경제 상황을 분석하는 데 유용할 수 있습니다.

이 지수는 제조업, 건설업, 소매업 및 서비스 기업 4,000개의 샘플을 기반으로 계산됩니다. 제조업 5인 이상 기업과 건설서비스업 3인 이상 기업을 대상으로 합니다. 데이터는 매월 기준 월의 상반기에 수집됩니다.

이러한 경제 지표의 증가 추세는 비즈니스 투자 증가를 나타내므로 생산 수준이 높아질 수 있습니다.

거래 해석의 경우, 예상보다 높은 데이터는 EUR에 긍정(강세)으로 해석되어야 하며, 예상보다 낮은 값은 EUR에 부정(약세)으로 해석되어야 합니다.

마지막 값: