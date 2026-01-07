국제 약어 GDP(국내 총생산)에 해당하는 이탈리아어 "프로도토 로르도(Prodoto Interno Lordo)"는 해당 기간 동안 이탈리아에서 생산되고 소비를 목적으로 하는 모든 최종 상품 및 서비스의 시장 가격에서 총 가치를 측정한 것입니다. GDP y/y는 특정 분기의 이 값이 전년도 같은 분기와 비교하여 백분율 변화된 것을 보여줍니다.

"내부"라는 단어는 이탈리아에서 수행된 경제 활동을 포함함을 의미하며, 따라서 회사, 근로자 및 기타 국가 운영자가 해외에서 생산한 상품과 서비스는 제외됩니다. 대신 이탈리아 내에서 외국 사업자가 생산한 제품이 포함됩니다. 이탈리아의 GDP y/y는 무료와 자가 소비를 위한 혜택을 포함하지 않습니다.

감가상각 총액인 생산가치는 "로도"(총액)라는 용어를 나타냅니다. 예를 들어, GDP에서 감가상각을 빼면 국내 순생산(PIN, Prodoto Interno Lordo, 이탈리아어)이 됩니다.

이탈리아 공동체의 복지, 발전 수준 및 발전 수준을 정의할 수 있는 GDP 능력은 GDP를 가장 중요한 지표로 만듭니다.

중간 소비를 고려하지 않고, 제품에 대한 순세를 고려하지 않고 이탈리아 상품과 서비스의 총 생산으로 구성되는 것으로 간주할 수 있습니다. 이 금액은 다양한 경제활동 부문의 기준가격에 부가가치를 더한 값입니다. 부가가치세, 제조세, 수입세 및 제품에 대한 기여 없이 제품에 부과되는 세금(농업 기부금, 도시 교통 회사 등)을 합산한 금액입니다.

이것은 가족이 소비를 위한 지출과 기업이 투자를 위한 지출의 총액입니다. 예상보다 높은 GDP 수치는 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

