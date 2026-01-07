캘린더섹션

이탈리아 국내총생산(GDP) q/q (Italy Gross Domestic Product (GDP) q/q)

국가:
이탈리아
EUR, 유로
소스:
국립통계연구소 (National Institute of Statistics)
분야:
GDP
낮음 0.1% 0.0%
0.0%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.2%
0.1%
다음 발표 실제 예측
이전
국제 약어 GDP(국내 총생산)에 해당하는 이탈리아어 "프로도토 로르도(Prodoto Interno Lordo)"는 해당 기간 동안 이탈리아에서 생산되고 소비를 목적으로 하는 모든 최종 상품 및 서비스의 시장 가격에서 총 가치를 측정한 것입니다. GDP q/q는 이전과 유사한 기간에 비해 해당 분기의 이 값에서 백분율 변화를 보여줍니다.

"내부"라는 단어는 이탈리아에서 수행된 경제 활동을 포함함을 의미하며, 따라서 회사, 근로자 및 기타 국가 운영자가 해외에서 생산한 상품과 서비스는 제외됩니다. 대신 이탈리아 내에서 외국 사업자가 생산한 제품이 포함됩니다. 이탈리아의 GDP q/q는 무료 및 자가 소비에 대한 혜택을 포함하지 않습니다.

감가상각 총액인 생산가치는 "로도"(총액)라는 용어를 나타냅니다. 예를 들어, GDP에서 감가상각을 빼면 국내 순생산(이탈리아 Prodot to Interno Lordo, PIN)이 됩니다.

이탈리아 공동체의 복지, 발전 수준 및 발전 수준을 정의할 수 있는 GDP 능력은 GDP를 가장 중요한 지표로 만듭니다.

중간 소비를 고려하지 않고, 제품에 대한 순세를 고려하지 않고 이탈리아 상품과 서비스의 총 생산으로 구성되는 것으로 간주할 수 있습니다. 이 금액은 다양한 경제활동 부문의 기준가격에 부가가치를 더한 값입니다. 부가가치세, 제조세, 수입세 및 제품에 대한 기여 없이 제품에 부과되는 세금(농업 기부금, 도시 교통 회사 등)을 합산한 금액입니다.

이것은 가족이 소비를 위한 지출과 기업이 투자를 위한 지출의 총액입니다. 예상보다 높은 수치는 유로화 시세에 긍정적이라고 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"이탈리아 국내총생산(GDP) q/q (Italy Gross Domestic Product (GDP) q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
0.1%
0.0%
0.0%
3 Q 2025 예비
0.0%
0.1%
-0.1%
2 Q 2025
-0.1%
-0.1%
-0.1%
2 Q 2025 예비
-0.1%
0.2%
0.3%
1 Q 2025
0.3%
0.3%
0.3%
1 Q 2025 예비
0.3%
0.1%
0.2%
4 Q 2024
0.1%
0.0%
0.0%
4 Q 2024 예비
0.0%
0.1%
0.0%
3 Q 2024
0.0%
0.0%
0.0%
3 Q 2024 예비
0.0%
0.0%
0.2%
2 Q 2024
0.2%
0.2%
0.2%
2 Q 2024 예비
0.2%
0.2%
0.3%
1 Q 2024
0.3%
0.3%
0.3%
1 Q 2024 예비
0.3%
0.0%
0.1%
4 Q 2023
0.2%
0.2%
0.2%
4 Q 2023 예비
0.2%
0.4%
0.1%
3 Q 2023
0.1%
0.0%
0.0%
3 Q 2023 예비
0.0%
0.0%
-0.4%
2 Q 2023
-0.4%
-0.3%
-0.3%
2 Q 2023 예비
-0.3%
0.1%
0.6%
1 Q 2023
0.6%
0.5%
0.5%
1 Q 2023 예비
0.5%
-0.1%
-0.1%
4 Q 2022
-0.1%
-0.1%
-0.1%
4 Q 2022 예비
-0.1%
-0.1%
0.5%
3 Q 2022
0.5%
0.5%
0.5%
3 Q 2022 예비
0.5%
0.2%
1.1%
2 Q 2022
1.1%
1.0%
1.0%
2 Q 2022 예비
1.0%
0.3%
0.1%
1 Q 2022
0.1%
-0.2%
-0.2%
1 Q 2022 예비
-0.2%
-0.8%
0.7%
4 Q 2021
0.6%
0.6%
0.6%
4 Q 2021 예비
0.6%
-1.9%
2.6%
3 Q 2021
2.6%
2.6%
2.6%
3 Q 2021 예비
2.6%
2.6%
2.7%
2 Q 2021
2.7%
2.7%
2.7%
2 Q 2021 예비
2.7%
-0.9%
0.2%
1 Q 2021
0.1%
-0.4%
-0.4%
1 Q 2021 예비
-0.4%
-9.0%
-1.8%
4 Q 2020
-1.9%
-2.0%
-2.0%
4 Q 2020 예비
-2.0%
18.0%
16.0%
3 Q 2020
15.9%
16.1%
16.1%
3 Q 2020 예비
16.1%
-14.8%
-13.0%
2 Q 2020
-12.8%
-12.4%
-12.4%
2 Q 2020 예비
-12.4%
-5.6%
-5.4%
1 Q 2020
-5.3%
-4.7%
-4.7%
1 Q 2020 예비
-4.7%
-0.2%
-0.3%
4 Q 2019
-0.3%
-0.3%
-0.3%
4 Q 2019 예비
-0.3%
0.1%
0.1%
3 Q 2019
0.1%
0.1%
0.1%
3 Q 2019 예비
0.1%
0.2%
0.1%
123
