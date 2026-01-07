국제 약어 GDP(국내 총생산)에 해당하는 이탈리아어 "프로도토 로르도(Prodoto Interno Lordo)"는 해당 기간 동안 이탈리아에서 생산되고 소비를 목적으로 하는 모든 최종 상품 및 서비스의 시장 가격에서 총 가치를 측정한 것입니다. GDP q/q는 이전과 유사한 기간에 비해 해당 분기의 이 값에서 백분율 변화를 보여줍니다.

"내부"라는 단어는 이탈리아에서 수행된 경제 활동을 포함함을 의미하며, 따라서 회사, 근로자 및 기타 국가 운영자가 해외에서 생산한 상품과 서비스는 제외됩니다. 대신 이탈리아 내에서 외국 사업자가 생산한 제품이 포함됩니다. 이탈리아의 GDP q/q는 무료 및 자가 소비에 대한 혜택을 포함하지 않습니다.

감가상각 총액인 생산가치는 "로도"(총액)라는 용어를 나타냅니다. 예를 들어, GDP에서 감가상각을 빼면 국내 순생산(이탈리아 Prodot to Interno Lordo, PIN)이 됩니다.

이탈리아 공동체의 복지, 발전 수준 및 발전 수준을 정의할 수 있는 GDP 능력은 GDP를 가장 중요한 지표로 만듭니다.

중간 소비를 고려하지 않고, 제품에 대한 순세를 고려하지 않고 이탈리아 상품과 서비스의 총 생산으로 구성되는 것으로 간주할 수 있습니다. 이 금액은 다양한 경제활동 부문의 기준가격에 부가가치를 더한 값입니다. 부가가치세, 제조세, 수입세 및 제품에 대한 기여 없이 제품에 부과되는 세금(농업 기부금, 도시 교통 회사 등)을 합산한 금액입니다.

이것은 가족이 소비를 위한 지출과 기업이 투자를 위한 지출의 총액입니다. 예상보다 높은 수치는 유로화 시세에 긍정적이라고 볼 수 있습니다.

