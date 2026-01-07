이탈리아 무역수지 지수는 수출품과 수입품의 가치 차이를 측정합니다. 즉, 수출품에서 수입을 뺀 값을 계산합니다. 기준 기간은 현재 월입니다. 양수(+)를 나타내는 데이터는 국내에 수입된 보고된 기간 동안 더 많은 상품과 서비스가 수출되었음을 보여줍니다. 이 경우 그 나라는 무역수지가 양호하다고 할 수 있습니다.

그것은 국가의 국제수지의 가장 중요한 지표입니다. 수출 데이터는 이탈리아의 경제 성장을 예측하고 있습니다. 대신에 수입은 이탈리아의 국내 수요를 나타냅니다. 가장 최근의 자료에 따르면 이탈리아의 주요 수출품에는 포장된 의약품, 자동차, 자동차 부품이 포함되어 있습니다. 주요 수입품은 자동차와 원유입니다.

이탈리아는 7번째로 큰 수출국이며 전통적으로 긍정적인 무역수지를 가지고 있습니다.

EUR 통화 및 거래와 관련하여, 외국은 자국 수출용으로 자국 통화를 구입해야 하므로, EUR 통화에는 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 예측값보다 높은 가치는 EUR에 긍정적인 것으로 해석될 수 있으며 EUR 통화 가치의 상승으로 이어질 수 있습니다. (EUR 강세) 반대로 예상 값보다 낮은 값은 EUR에 부정적인 것으로 간주될 수 있으며, EUR 통화 가치의 하락으로 이어질 수 있습니다.

