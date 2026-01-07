CPI FOI 제외 담배 y/y는 신고된 달에 전년도 같은 달에 비해 블루칼라 및 화이트칼라 가구의 관점에서 상품과 서비스의 가격 변동을 보여준다. 이 지수는 담배 제품을 제외한 가계 지출에서 차지하는 비중이 큰 상품과 서비스의 바스켓을 평가합니다. 이 지수는 소비자 심리와 국민 인플레이션의 주요 척도 중 하나로 여겨집니다. CPI 성장은 유로화 시세에 긍정적이라고 볼 수 있습니다.

"이탈리아 소비자 물가 지수(CPI) FOI 제외 담배 y/y (Italy Consumer Price Index (CPI) FOI excl. Tobacco y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.