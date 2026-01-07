이탈리아 산업 판매 y/y (Italy Industrial Sales y/y)
|낮음
|1.7%
|3.0%
|
3.4%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|3.3%
|
1.7%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
산업 매출액 y/y 지수(종종 산업 매출액이라고도 함)는 기준 월에 이탈리아 산업 기업의 현재 가격 대비 매출이 전년 동월과 비교하여 발전했음을 보여줍니다. 이는 고려 중인 기간과 관련하여 산업 기업의 성장 능력 동향을 평가하는 데 매우 중요한 지표입니다.
이 지수는 직원이 최소 20명인 이탈리아 기업을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 계산됩니다. 조사에 참여하는 회사들은 Alteco 2007 분류에 따라 분류됩니다. 대표 표본은 부문 총 매출액의 최소 70%를 차지하는 회사를 포함하도록 작성되었습니다.
지수 내에서, 국내 시장뿐 아니라 비 국내 시장을 위해 별도의 기초 지수를 계산하며, 이 지수 내에서 그들은 유로존과 비 유로존으로 세분됩니다. 그런 다음 총 지수는 라스파이레스 공식(즉, 가중 구조)에 따라 계산됩니다. 이 지수는 기준 연도로 2015년을 기준으로 계산됩니다.
데이터는 참조 기간으로부터 45일 후에 게시됩니다. 국내총생산(GDP) 및 공공부채/GDP 비율에 관한 데이터뿐 아니라 생산 및 판매의 다른 경제 지표와 교차하는 다양한 경제 분석에 사용할 수 있습니다.
거래 및 해석과 관련하여 기대치 이상의 값은 EUR에 대해 긍정적으로 간주되고 기대치 이하의 값은 EUR에 대해 부정적으로 간주합니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"이탈리아 산업 판매 y/y (Italy Industrial Sales y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용