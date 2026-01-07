산업 매출액 y/y 지수(종종 산업 매출액이라고도 함)는 기준 월에 이탈리아 산업 기업의 현재 가격 대비 매출이 전년 동월과 비교하여 발전했음을 보여줍니다. 이는 고려 중인 기간과 관련하여 산업 기업의 성장 능력 동향을 평가하는 데 매우 중요한 지표입니다.

이 지수는 직원이 최소 20명인 이탈리아 기업을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 계산됩니다. 조사에 참여하는 회사들은 Alteco 2007 분류에 따라 분류됩니다. 대표 표본은 부문 총 매출액의 최소 70%를 차지하는 회사를 포함하도록 작성되었습니다.

지수 내에서, 국내 시장뿐 아니라 비 국내 시장을 위해 별도의 기초 지수를 계산하며, 이 지수 내에서 그들은 유로존과 비 유로존으로 세분됩니다. 그런 다음 총 지수는 라스파이레스 공식(즉, 가중 구조)에 따라 계산됩니다. 이 지수는 기준 연도로 2015년을 기준으로 계산됩니다.

데이터는 참조 기간으로부터 45일 후에 게시됩니다. 국내총생산(GDP) 및 공공부채/GDP 비율에 관한 데이터뿐 아니라 생산 및 판매의 다른 경제 지표와 교차하는 다양한 경제 분석에 사용할 수 있습니다.

거래 및 해석과 관련하여 기대치 이상의 값은 EUR에 대해 긍정적으로 간주되고 기대치 이하의 값은 EUR에 대해 부정적으로 간주합니다.

마지막 값: