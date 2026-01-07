캘린더섹션

이탈리아 산업 판매 y/y (Italy Industrial Sales y/y)

국가:
이탈리아
EUR, 유로
소스:
국립통계연구소 (National Institute of Statistics)
분야:
비즈니스
낮음 1.7% 3.0%
3.4%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
3.3%
1.7%
다음 발표 실제 예측
이전
산업 매출액 y/y 지수(종종 산업 매출액이라고도 함)는 기준 월에 이탈리아 산업 기업의 현재 가격 대비 매출이 전년 동월과 비교하여 발전했음을 보여줍니다. 이는 고려 중인 기간과 관련하여 산업 기업의 성장 능력 동향을 평가하는 데 매우 중요한 지표입니다.

이 지수는 직원이 최소 20명인 이탈리아 기업을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 계산됩니다. 조사에 참여하는 회사들은 Alteco 2007 분류에 따라 분류됩니다. 대표 표본은 부문 총 매출액의 최소 70%를 차지하는 회사를 포함하도록 작성되었습니다.

지수 내에서, 국내 시장뿐 아니라 비 국내 시장을 위해 별도의 기초 지수를 계산하며, 이 지수 내에서 그들은 유로존과 비 유로존으로 세분됩니다. 그런 다음 총 지수는 라스파이레스 공식(즉, 가중 구조)에 따라 계산됩니다. 이 지수는 기준 연도로 2015년을 기준으로 계산됩니다.

데이터는 참조 기간으로부터 45일 후에 게시됩니다. 국내총생산(GDP) 및 공공부채/GDP 비율에 관한 데이터뿐 아니라 생산 및 판매의 다른 경제 지표와 교차하는 다양한 경제 분석에 사용할 수 있습니다.

거래 및 해석과 관련하여 기대치 이상의 값은 EUR에 대해 긍정적으로 간주되고 기대치 이하의 값은 EUR에 대해 부정적으로 간주합니다.

"이탈리아 산업 판매 y/y (Italy Industrial Sales y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
1.7%
3.0%
3.4%
9월 2025
3.4%
0.1%
-0.3%
8월 2025
-0.1%
-0.4%
1.2%
7월 2025
1.2%
-0.9%
0.3%
6월 2025
0.3%
-1.2%
-1.8%
5월 2025
-1.8%
-1.6%
0.9%
4월 2025
1.1%
-0.7%
-1.2%
3월 2025
-1.1%
0.1%
-1.6%
2월 2025
-1.5%
-1.8%
1.8%
1월 2025
1.7%
-5.9%
-7.2%
12월 2024
-7.2%
-3.9%
-2.5%
11월 2024
-2.6%
-5.5%
-5.1%
10월 2024
-5.3%
-5.1%
-5.7%
9월 2024
-5.7%
-4.6%
-4.9%
8월 2024
-4.6%
-3.4%
-4.7%
7월 2024
-4.7%
-5.7%
-4.4%
6월 2024
-3.7%
-4.0%
-4.8%
5월 2024
-4.8%
-2.2%
4월 2024
-2.0%
-5.1%
3월 2024
-5.1%
-1.7%
2월 2024
-1.7%
-3.9%
1월 2024
-3.6%
-0.7%
12월 2023
-0.1%
-6.2%
-3.4%
11월 2023
-3.4%
-5.4%
-1.8%
10월 2023
-1.7%
1.0%
-2.6%
9월 2023
-2.6%
2.4%
-5.0%
8월 2023
-5.0%
4.1%
-1.7%
7월 2023
-1.6%
5.8%
-0.4%
6월 2023
1.3%
7.5%
-0.5%
5월 2023
-0.5%
9.3%
-1.9%
4월 2023
-1.8%
11.3%
4.2%
3월 2023
4.3%
13.0%
7.2%
2월 2023
7.2%
14.3%
8.4%
1월 2023
8.6%
15.5%
14.9%
12월 2022
14.9%
16.5%
11.4%
11월 2022
11.5%
17.5%
12.5%
10월 2022
12.5%
18.2%
18.0%
9월 2022
18.0%
18.2%
22.9%
8월 2022
23.1%
17.7%
16.2%
7월 2022
16.3%
17.5%
17.9%
6월 2022
18.0%
17.2%
23.6%
5월 2022
23.6%
16.2%
22.0%
4월 2022
22.0%
15.8%
21.6%
3월 2022
21.4%
-11.8%
20.8%
2월 2022
20.9%
-11.4%
16.9%
1월 2022
16.9%
-9.3%
14.5%
12월 2021
14.3%
-6.8%
22.2%
11월 2021
22.2%
-7.6%
17.0%
10월 2021
16.9%
-5.0%
15.1%
9월 2021
15.2%
3.9%
12.4%
