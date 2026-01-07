이탈리아 12개월 BOT 경매 (Italy 12-Month BOT Auction)
|낮음
|2.181%
|
2.063%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
2.181%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
"보통 재무부 증서"인 BOT는 쿠폰이 없는 증권으로 기간이 12개월 이하입니다. 이 BOT는 만기가 12개월입니다.
이탈리아 정부는 고객을 대신해 영업하는 금융 중개업자만 참여할 수 있는 경매를 통해 BOT를 발행합니다.
이러한 경매는 텔레매틱스 "obbligazioni" (채권)와 같은 시장과 국채 시장에서 이루어집니다.
BOT의 평균 재무 기간은 쿠폰 보안 0개와 마찬가지로 잔여 수명과 동일합니다. Bots는 은행, 우체국 또는 금융 중개인에게 문의하여 구입할 수 있습니다. 발행 시기와 매일 수백 개의 증권이 거래되고 수급이 충족되는 증권거래소에서 모두 구입할 수 있습니다. 또한 상환할 수 있습니다. 즉, 환불 값은 유가증권의 명목 가치입니다.
과거에 BOT는 수익(이익) 계산의 단순성과 용이성에 이끌려 소액 투자자들 사이에서 성공을 거두었기 때문에 장점과 위험이 모두 있습니다. 반면에, 그들은 수입이 적은 투자 형태입니다. 수익률은 이탈리아 국채 사정을 반영할 수 있기 때문에 금리 인상이 경제 성장보다 선행하는 반면 감소는 둔화 징후로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"이탈리아 12개월 BOT 경매 (Italy 12-Month BOT Auction)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
