정부 적자 – 국내총생산 비율은 매우 중요한 지표이며, 이는 경제의 견고성을 반영합니다. 이 경우, GDP는 예를 들어, 세금 부과와 관련 세수를 통해 공공 부채를 치유할 수 있는 주 능력의 매개 변수(및 지수)를 나타냅니다. 따라서 일반적으로 국가는 높은 공공부채를 지닐 수 있지만 (미국의 경우처럼) 반드시 금융 위험 상황(즉, 파산 위험), 관계 및 두 가지 양의 상호 발전은 중요합니다.

공공 부채를 가리키는 마스트리흐트 매개변수는 암시적 공공 부채, 즉 회원국의 복지 상태를 위한 미래 지출 약속, 즉 지원, 건강, 은퇴 규칙 및 이에 대한 요구 사항에 관한 약속을 포함하지 않는다는 점을 강조해야 합니다.

정부 적자/국내총생산 비율(Rapoto Debito_Publico/PIL)은 국가가 다음과 같은 네 가지 상황을 나타낼 수 있습니다:

GDP 성장률 < 정부 국채 금리, GDP와 관련된 1차 적자를 가진 국채 금리. 즉, GDP와 관련하여 국가 지출이 세입을 초과합니다. 그러므로 이 첫 번째 사례에서, 정부 적자/국내총생산 비율은 편차가 있는 경향이 있는데, 즉 무한히 증가하기 때문에 중장기적으로 부실의 위험을 보여줍니다.

GDP 성장률 (n) > 정부 국채 금리 (i), 그러나 GDP와의 관계에 1차적자는 여전히 존재합니다. 이 두 번째 경우, 정부 적자/GDP 비율은 정부_적자/초기 GDP 비율이 "안정 상태"보다 더 큰 경우에만 "안정 상태"라고 하는 특정 값으로 점차 수렴됩니다. 특히 이 경우, 감소되는 정부 적자/GDP 비율을 가지기 위해서는 GDP가 차이를 (n) - (i) 충분히 크게 만들 정도로 성장해야 하며, 또한 1차적자가 가능한 작아야 합니다. 따라서 초기 정부 적자/GDP 비율이 정상 상태보다 낮으면 정부 적자/GDP 비율은 항상, 그리고 점점 더 정적인 상태로 수렴됩니다.

GDP 성장률 (n) < 정부 국채 금리 (i), 그러나 1차적자는 없습니다. 즉, 세입이 지출보다 높습니다. 이 세 번째 경우, 정부 적자와 초기 GDP 사이의 비율이 정상 상태보다 낮다면, 오직 일정 기간 후에 정부 적자/국내총생산 비율은 감소하고 사라집니다. 특히 이 경우, 정부 적자/GDP 비율이 감소하려면 (n) - (i)의 차이가 충분히 작고, 게다가 세입도 충분히 커야 합니다. 그러나 초기 정부 적자/국내총생산 비율이 안정 상태보다 높으면 공공 부채/국내총생산 비율은 무한대로 증가하여 결과적으로 파산 위험이 증가하는 경향이 있습니다.

GDP 성장률 > 국채 이자율, 그리고 수익이 지출보다 높은 1차 흑자가 있습니다. 이 경우 정부 적자/국내총생산(GDP) 관계는 빠르게 감소하여 무효가 되고, 부실의 위험을 제거합니다.

높은 정부 적자는 국가 경제에 해로운 것으로 여겨집니다. 따라서 낮은 값은 유로화 시세에 더 좋습니다.

마지막 값: