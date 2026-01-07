이탈리아 무역 수지 EU (Italy Trade Balance EU)
|낮음
|€-1.310 B
|
€0.074 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
€-1.310 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
이탈리아의 EU 무역수지 지수는 유럽연합 국가로부터 들어오고 다른 EU 국가로 가는 상품과 서비스의 수입과 수출 간의 가치 차이를 일정 기간 고려해서 측정합니다. 양수(+)를 나타내는 데이터는 국내에 수입된 보고된 기간 동안 더 많은 상품과 서비스가 수출되었음을 보여줍니다. 이 경우 그 나라는 무역수지가 양호하다고 할 수 있습니다.
다른 EU 회원국들과의 무역은 이탈리아 해외 거래의 절반 이상을 차지합니다. 이탈리아는 독일, 프랑스, 스페인, 스위스 등 EU 내 주요 교역국입니다. EU의 주요 수입국은 독일, 프랑스, 네덜란드입니다.
일반적으로 이탈리아는 EU 파트너들과의 상품 및 서비스 교환으로 큰 이익을 얻습니다. 지난 몇 년간 이탈리아는 대부분의 계산 기간에 걸쳐 EU 무역수지가 양호하다고 보고했습니다.
긍정적인 무역수지는 보통 국가 화폐에 긍정적인 영향을 끼칩니다. 그러나 EU 국가들 간의 무역은 보통 유로화 시세에 거의 영향을 미치지 않습니다.
마지막 값:
실제 자료
"이탈리아 무역 수지 EU (Italy Trade Balance EU)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
