이탈리아 무역 수지 EU (Italy Trade Balance EU)

국가:
이탈리아
EUR, 유로
소스:
국립통계연구소 (National Institute of Statistics)
분야:
무역
낮음 €​-1.310 B
€​0.074 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
€​-1.310 B
다음 발표 실제 예측
이전
이탈리아의 EU 무역수지 지수는 유럽연합 국가로부터 들어오고 다른 EU 국가로 가는 상품과 서비스의 수입과 수출 간의 가치 차이를 일정 기간 고려해서 측정합니다. 양수(+)를 나타내는 데이터는 국내에 수입된 보고된 기간 동안 더 많은 상품과 서비스가 수출되었음을 보여줍니다. 이 경우 그 나라는 무역수지가 양호하다고 할 수 있습니다.

다른 EU 회원국들과의 무역은 이탈리아 해외 거래의 절반 이상을 차지합니다. 이탈리아는 독일, 프랑스, 스페인, 스위스 등 EU 내 주요 교역국입니다. EU의 주요 수입국은 독일, 프랑스, 네덜란드입니다.

일반적으로 이탈리아는 EU 파트너들과의 상품 및 서비스 교환으로 큰 이익을 얻습니다. 지난 몇 년간 이탈리아는 대부분의 계산 기간에 걸쳐 EU 무역수지가 양호하다고 보고했습니다.

긍정적인 무역수지는 보통 국가 화폐에 긍정적인 영향을 끼칩니다. 그러나 EU 국가들 간의 무역은 보통 유로화 시세에 거의 영향을 미치지 않습니다.

"이탈리아 무역 수지 EU (Italy Trade Balance EU)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
€​-1.310 B
€​0.074 B
9월 2025
€​-0.042 B
€​-0.003 B
8월 2025
€​0.172 B
€​1.834 B
7월 2025
€​1.917 B
€​-0.093 B
6월 2025
€​-0.069 B
€​0.716 B
5월 2025
€​0.776 B
€​0.128 B
4월 2025
€​0.162 B
€​-1.403 B
3월 2025
€​-2.453 B
€​-0.383 B
2월 2025
€​-0.361 B
€​-0.658 B
1월 2025
€​-0.635 B
€​-2.021 B
12월 2024
€​-1.861 B
€​-2.039 B
11월 2024
€​-1.816 B
€​-0.746 B
10월 2024
€​-0.660 B
€​-1.171 B
9월 2024
€​-1.175 B
€​-1.460 B
8월 2024
€​-1.364 B
€​0.716 B
7월 2024
€​0.642 B
€​-0.961 B
6월 2024
€​-1.045 B
€​0.471 B
5월 2024
€​0.524 B
€​-0.207 B
4월 2024
€​-0.228 B
€​-1.474 B
3월 2024
€​-1.430 B
€​-0.851 B
2월 2024
€​-0.851 B
€​-0.536 B
1월 2024
€​-0.376 B
€​-2.837 B
12월 2023
€​-2.750 B
€​-2.390 B
11월 2023
€​-2.385 B
€​-0.651 B
10월 2023
€​-0.684 B
€​-0.424 B
9월 2023
€​-0.471 B
€​-1.130 B
8월 2023
€​-1.011 B
€​1.065 B
7월 2023
€​1.331 B
€​-1.805 B
6월 2023
€​-1.729 B
€​0.324 B
5월 2023
€​0.267 B
€​-0.877 B
4월 2023
€​-0.921 B
€​-0.834 B
3월 2023
€​-0.916 B
€​-1.902 B
2월 2023
€​-1.889 B
€​-2.850 B
1월 2023
€​-2.808 B
€​-2.640 B
12월 2022
€​-2.932 B
€​-0.393 B
11월 2022
€​-0.371 B
€​0.170 B
10월 2022
€​0.104 B
€​-1.081 B
9월 2022
€​-1.023 B
€​-1.746 B
8월 2022
€​-1.807 B
€​2.367 B
7월 2022
€​2.466 B
€​0.497 B
6월 2022
€​0.844 B
€​0.196 B
5월 2022
€​0.246 B
€​-0.928 B
4월 2022
€​-0.955 B
€​0.275 B
3월 2022
€​0.420 B
€​-0.219 B
2월 2022
€​-0.115 B
€​-0.966 B
1월 2022
€​-0.890 B
€​-3.638 B
12월 2021
€​-3.638 B
€​-0.044 B
11월 2021
€​-0.060 B
€​0.294 B
10월 2021
€​0.291 B
€​0.753 B
9월 2021
€​0.762 B
€​-0.279 B
