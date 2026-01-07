이탈리아 소비자 물가 조화 지수(HICP) m/m (Italy Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)
|낮음
|-0.2%
|-0.2%
|
-0.2%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|0.2%
|
-0.2%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
소비자 물가 조화 지수(HICP) m/m는 해당 달의 최종 가계 소비를 위해 의도된 재화 및 용역의 소비자 바구니 물가 변동을 전달과 비교하여 반영합니다. 이탈리아 HICP에 대한 데이터는 ISTAT가 공통 유럽 규칙에 따라 수집하며 유럽 전역에서 서로 다른 유럽 국가에서 지수의 양립가능성을 위해 일치합니다.
지수는 각 국가의 개별 특성과 관련하여 구성된 상품 및 서비스 바스켓과 이 바스켓을 구성하는 상품 및 서비스의 가중치에 대해 이들 국가 공통 규칙을 고려하여 계산합니다. 로또와 추첨(로띠), 그리고 예측 컴패티션은 예외가 있습니다. 이 지수는 EU 회원국 간의 인플레이션 비교를 가능하게 하며 유럽중앙은행이 통화정책을 결정할 때 사용하는 핵심 지표입니다.
소비자 물가 지표에는 두 가지 다른 NIC와 FOI가 있습니다. NIC와 FOI는 소비자 물가 지수를 계산할 때 고려하는 가격 유형에서 HICP(HIPC)와 다릅니다. 즉, 조화 소비자 물가 지수는 소비자가 실제로 지불하는 가격을 가리킵니다. NIC(전체 소비자 물가 지수)지역사회) 및 FOI(근로자 및 근로자 가족을 위한 국가 소비자 물가 지수)는 항상 전체 판매 가격을 고려합니다. 따라서 예를 들어, 소비자 물가 지수 NIC와 FOI는 전체 가격을 고려하는 반면, HICP는 할인 및 판촉을 고려하여 상품 및 서비스 가격을 계산합니다.
설문조사와 관련하여, 가격 데이터는 소비자들이 구매를 하기 위해 참여하는 주요 상업 활동 유형을 나타내는 판매 포인트에 대해 수집됩니다.
HICP m/m 수치가 예상보다 높으면 일반적으로 유로 시세에 긍정적이라고 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"이탈리아 소비자 물가 조화 지수(HICP) m/m (Italy Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
