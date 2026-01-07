이탈리아의 비 EU 무역 수지 지수는 참조로 채택된 일정 기간 동안 비 EU 국가에서 들어오고 비 EU 국가로 가는 상품과 서비스의 수입과 수출 간의 가치 차이를 측정합니다.

이 지수가 플러스 값이면 이탈리아에서 비유럽 연합 국가로 수출된 상품과 서비스가 비유럽 연합 국가에서 이탈리아로 수입된 상품과 서비스보다 많다는 것을 의미합니다. 이 경우 그 나라는 무역수지가 양호하거나 무역흑자가 있다고 합니다.

이탈리아는 7번째로 큰 수출 회사이며 전통적으로 무역수지가 좋습니다. 가장 최근의 자료에 따르면 이탈리아의 주요 수출품에는 섬유와 식품뿐만 아니라 포장된 의약품, 자동차, 자동차 부품들이 포함되어 있습니다. 주요 수입품은 자동차와 원유입니다.

이탈리아의 해외 거래 대부분은 다른 EU 회원국들과의 무역을 차지합니다. 비유럽 연합 무역의 경우, 최상위 목적지는 미국, 영국 및 중국입니다. EU가 아닌 수입국은 중국, 미국, 러시아입니다.

EUR 통화 및 거래와 관련하여, 예상보다 높은 가치는 EUR에 긍정적인 것으로 해석될 수 있고, EUR 통화의 가치 상승(강세)이 예상보다 낮은 값은 EUR에 부정적인 것으로 간주할 수 있습니다(하락세).

마지막 값: