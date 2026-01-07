소비자 물가 지수(CPI) y/y는 해당 달 이탈리아에서 최종 가계 소비를 위해 의도된 재화 및 용역의 소비자 바구니 물가 변동을 전년도 같은 달에 비교하여 반영합니다. 이는 헤드라인 인플레이션의 척도로 사용되는 구매 경향의 변화를 평가하기 위한 기본 지표입니다.

지수 계산을 위한 데이터는 국지 및 중앙 조사와 행정 소스(경제개발부)에서 수집합니다. 또한 지수는 지역 지수의 가중 평균으로 얻어진 전항목 지수뿐만 아니라 지방 및 지역 지수 등 다양한 수준에서 계산됩니다.

소비자 바스켓에는 식품, 비알코올 및 알코올 음료, 담배, 폐업, 가구, 전기 및 수도, 교통 서비스, 엔터테인먼트, 교육 및 기타 상품 및 서비스가 포함됩니다. 재화 및 용역에 대해 다양한 가중치를 부여하며, 최종 소비 지출에 관련된 지출 비율을 반영합니다.

유로(EUR) 통화와 관련하여, 데이터의 높은 지표는 긍정적인 신호와 상향 예측으로 해석될 수 있습니다. 인플레이션과 싸우기 위해 가장 널리 사용되는 도구는 금리를 인상하여 외국인 투자를 유치하는 것입니다. 낮은 데이터는 부정적인 신호로 해석될 수 있고 통화 하락 예측을 시사할 수 있습니다.

