이탈리아 소비자 물가 지수(CPI) y/y (Italy Consumer Price Index (CPI) y/y)
|낮음
|1.1%
|1.2%
|
1.2%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|1.1%
|
1.1%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
소비자 물가 지수(CPI) y/y는 해당 달 이탈리아에서 최종 가계 소비를 위해 의도된 재화 및 용역의 소비자 바구니 물가 변동을 전년도 같은 달에 비교하여 반영합니다. 이는 헤드라인 인플레이션의 척도로 사용되는 구매 경향의 변화를 평가하기 위한 기본 지표입니다.
지수 계산을 위한 데이터는 국지 및 중앙 조사와 행정 소스(경제개발부)에서 수집합니다. 또한 지수는 지역 지수의 가중 평균으로 얻어진 전항목 지수뿐만 아니라 지방 및 지역 지수 등 다양한 수준에서 계산됩니다.
소비자 바스켓에는 식품, 비알코올 및 알코올 음료, 담배, 폐업, 가구, 전기 및 수도, 교통 서비스, 엔터테인먼트, 교육 및 기타 상품 및 서비스가 포함됩니다. 재화 및 용역에 대해 다양한 가중치를 부여하며, 최종 소비 지출에 관련된 지출 비율을 반영합니다.
유로(EUR) 통화와 관련하여, 데이터의 높은 지표는 긍정적인 신호와 상향 예측으로 해석될 수 있습니다. 인플레이션과 싸우기 위해 가장 널리 사용되는 도구는 금리를 인상하여 외국인 투자를 유치하는 것입니다. 낮은 데이터는 부정적인 신호로 해석될 수 있고 통화 하락 예측을 시사할 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"이탈리아 소비자 물가 지수(CPI) y/y (Italy Consumer Price Index (CPI) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용