이탈리아의 산업 생산 y/y는 전년도 같은 달과 비교하여 해당 달 산업계가 생산한 상품의 양을 측정합니다. 이 지수는 건설업을 제외한 제조업, 광업, 전기 및 가스 공급에 의해 생산된 대표적인 일련의 제품들을 포함합니다.

이 지수는 약 4,600개 기업을 대상으로 한 월별 조사에서 수집된 데이터를 기반으로 계산됩니다. 특정 산업 부문의 생산을 추정하기 위해 추가적인 통계 소스를 사용할 수 있습니다. 가중치는 전국 지수를 편성하기 위해 수집된 데이터에 할당됩니다.

이탈리아 국립통계원은 원시 데이터 외에도 계절 조정 데이터와 더불어 근무일만을 고려한 달력 조정 지수를 발표하며, 주말, 세속 및 종교 휴일은 데이터 시리즈에서 제외됩니다. 조정된 데이터를 통해 기간별 변경 사항을 정확하게 비교할 수 있습니다.

산업생산지수는 미래의 GDP와 경제 성과를 예측하는 중요한 도구입니다.

거래와 해석의 경우, 예측치보다 낮은 수치는 EUR에 대해 긍정적인 것으로 간주해야 하며, 반면 EU에 대해서는 부정적인 것으로 간주해야 합니다.

마지막 값: