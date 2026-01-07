캘린더섹션

이탈리아 산업 생산 y/y (Italy Industrial Production y/y)

국가:
이탈리아
EUR, 유로
소스:
국립통계연구소 (National Institute of Statistics)
분야:
비즈니스
낮음 -0.3% 0.2%
1.4%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.2%
-0.3%
다음 발표 실제 예측
이전
이탈리아의 산업 생산 y/y는 전년도 같은 달과 비교하여 해당 달 산업계가 생산한 상품의 양을 측정합니다. 이 지수는 건설업을 제외한 제조업, 광업, 전기 및 가스 공급에 의해 생산된 대표적인 일련의 제품들을 포함합니다.

이 지수는 약 4,600개 기업을 대상으로 한 월별 조사에서 수집된 데이터를 기반으로 계산됩니다. 특정 산업 부문의 생산을 추정하기 위해 추가적인 통계 소스를 사용할 수 있습니다. 가중치는 전국 지수를 편성하기 위해 수집된 데이터에 할당됩니다.

이탈리아 국립통계원은 원시 데이터 외에도 계절 조정 데이터와 더불어 근무일만을 고려한 달력 조정 지수를 발표하며, 주말, 세속 및 종교 휴일은 데이터 시리즈에서 제외됩니다. 조정된 데이터를 통해 기간별 변경 사항을 정확하게 비교할 수 있습니다.

산업생산지수는 미래의 GDP와 경제 성과를 예측하는 중요한 도구입니다.

거래와 해석의 경우, 예측치보다 낮은 수치는 EUR에 대해 긍정적인 것으로 간주해야 하며, 반면 EU에 대해서는 부정적인 것으로 간주해야 합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
-0.3%
0.2%
1.4%
9월 2025
1.5%
-0.2%
-3.0%
8월 2025
-2.7%
-0.2%
0.9%
7월 2025
0.9%
-0.7%
-0.7%
6월 2025
-0.9%
-0.8%
-1.0%
5월 2025
-0.9%
-1.3%
0.1%
4월 2025
0.3%
-1.9%
-1.8%
3월 2025
-1.8%
-1.6%
-2.6%
2월 2025
-2.7%
-3.3%
-0.8%
1월 2025
-0.6%
-6.2%
-6.9%
12월 2024
-7.1%
-2.5%
-1.6%
11월 2024
-1.5%
-3.8%
-3.5%
10월 2024
-3.6%
-3.1%
-3.9%
9월 2024
-4.0%
-2.7%
-3.2%
8월 2024
-3.2%
-2.5%
-3.3%
7월 2024
-3.3%
-2.6%
-2.6%
6월 2024
-2.6%
-2.4%
-3.3%
5월 2024
-3.3%
-3.3%
-3.0%
4월 2024
-2.9%
-2.0%
-3.2%
3월 2024
-3.5%
0.3%
-3.3%
2월 2024
-3.1%
-1.7%
-3.7%
1월 2024
-3.4%
-3.6%
-1.5%
12월 2023
-2.1%
-2.7%
-2.9%
11월 2023
-3.1%
0.7%
-1.1%
10월 2023
-1.1%
-2.1%
-2.0%
9월 2023
-2.0%
-2.0%
-4.2%
8월 2023
-4.2%
-1.7%
-2.3%
7월 2023
-2.1%
-1.5%
-0.7%
6월 2023
-0.8%
-1.3%
-3.5%
5월 2023
-3.7%
-1.0%
-7.4%
4월 2023
-7.2%
-0.6%
-3.2%
3월 2023
-3.2%
-0.3%
-2.3%
2월 2023
-2.3%
-0.2%
1.6%
1월 2023
1.4%
0.0%
-0.9%
12월 2022
0.1%
0.4%
-3.4%
11월 2022
-3.7%
0.9%
-1.6%
10월 2022
-1.6%
1.2%
-0.5%
9월 2022
-0.5%
1.4%
2.9%
8월 2022
2.9%
1.5%
-1.3%
7월 2022
-1.4%
1.8%
-1.1%
6월 2022
-1.2%
2.0%
3.4%
5월 2022
3.4%
2.1%
3.9%
4월 2022
4.2%
2.4%
3.2%
3월 2022
3.0%
3.1%
3.4%
2월 2022
3.3%
6.7%
-2.7%
1월 2022
-2.6%
9.3%
4.8%
12월 2021
4.4%
12.3%
6.6%
11월 2021
6.3%
14.4%
1.9%
10월 2021
2.0%
17.4%
4.5%
9월 2021
4.4%
21.5%
-0.1%
