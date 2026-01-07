소비자 물가 통합 지수(HICP) y/y는 해당 달의 최종 가계 소비를 위해 의도된 재화 및 용역의 소비자 바구니 물가 변동을 전년도 같은 달에 비해 반영합니다. 이탈리아 HICP에 대한 데이터는 이탈리아 국립통계연구소(ISTAT)가 공통 유럽 규칙에 따라 수집하며, 유럽 전역에서 서로 다른 유럽 국가에서 지수의 양립가능성을 위해 조화를 이룹니다.

지수는 각 국가의 개별 특성과 관련하여 구성된 상품 및 서비스 바스켓과 이 바스켓을 구성하는 상품 및 서비스의 가중치에 대해 이들 국가 공통 규칙을 고려하여 계산합니다. 로또와 추첨(로띠), 그리고 예측 컴패티션은 예외가 있습니다. 이 지수는 EU 회원국 간의 인플레이션 비교를 가능하게 하며 유럽중앙은행이 통화정책을 결정할 때 사용하는 핵심 지표입니다.

소비자 물가 지표에는 두 가지 다른 NIC와 FOI가 있습니다. NIC와 FOI는 소비자 물가 지수를 계산할 때 고려하는 가격 유형에서 HICP(HIPC)와 다릅니다. 즉, 조화 소비자 물가 지수는 소비자가 실제로 지불하는 가격을 가리킵니다. NIC(전체 소비자 물가 지수)지역사회) 및 FOI(근로자 및 근로자 가족을 위한 국가 소비자 물가 지수)는 항상 전체 판매 가격을 고려합니다. 따라서 예를 들어, 소비자 물가 지수 NIC와 FOI는 전체 가격을 고려하는 반면, HICP는 할인 및 판촉을 고려하여 상품 및 서비스 가격을 계산합니다.

설문조사와 관련하여, 가격 데이터는 소비자들이 구매를 하기 위해 참여하는 주요 상업 활동 유형을 나타내는 판매 포인트에 대해 수집됩니다.

예상보다 높은 HICP y/y 수치는 일반적으로 유로화 시세에 긍정적인 것으로 간주됩니다.

