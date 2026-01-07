이탈리아 소비자 신뢰도 (Italy Consumer Confidence)
|낮음
|96.6
|96.3
|
95.0
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|96.3
|
96.6
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
소비자 신뢰도의 경제 지표는 이탈리아 경제 활동에 대한 소비자 신뢰도를 측정하는 지표입니다.
이 지수는 최소 18세 이상의 개인에 대한 조사에 기초하여 계산됩니다. 참가자들은 소비자 낙관론이나 비관론을 평가할 수 있는 9가지 질문을 받습니다. 개인은 이탈리아의 일반적인 경제 상황에 대한 평가와 기대, 실업에 대한 기대, 가구의 재정 상황에 대한 기대, 현재의 기회와 미래의 저축 가능성, 내구재 구매, 가족 예산에 관한 평가를 제공해야 합니다. 설문 조사 결과는 계절에 따라 조정됩니다.
이 지표를 통해 소비자 지출을 예측할 수 있기 때문에 매우 중요합니다. 이 소비 지출은 이탈리아에서 전체 경제 활동의 중요한 부분을 구성합니다. 소비자 낙관주의는 이 경제 지표의 높은 가치에 의해 반영됩니다.
거래에서의 해석과 관련하여, 예측 데이터보다 높은 것은 EUR에 대해 긍정적인 것으로 간주되어야 하고(강세), 예측 데이터보다 낮은 것은 EUR에 부정적인 것으로 간주되어야 합니다(약세).
마지막 값:
실제 자료
예측
"이탈리아 소비자 신뢰도 (Italy Consumer Confidence)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
