MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndStateFlagsSet 

StateFlagsSet

コントロールの状態フラグを設定します。

virtual void  StateFlagsSet(
  const int  flags      // フラグ
  ）

パラメータ

flags

[in]  設定するフラグ（ビットマスク）

戻り値

なし