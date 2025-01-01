ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndMouseFocusKill 

MouseFocusKill

マウスボタンの保存された状態をクリアし、コントロールを無効にします。

bool  MouseFocusKill(
  const long  id=CONTROLS_INVALID_ID      // 識別子
  ）

パラメータ

id=CONTROLS_INVALID_ID

[in]  マウスがフォーカスされたコントロールの識別子

戻り値

コントロールの無効化の結果