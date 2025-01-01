ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndIsEnabled 

IsEnabled

コントロールが有効かどうかを示す値を取得します。

bool  IsEnabled()  const

戻り値

コントロールが有効な場合は true、それ以外の場合は false

Id