MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndDragObjectDestroy 

DragObjectDestroy

ドラッグオブジェクトを破壊します。

virtual bool  DragObjectDestroy()

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false