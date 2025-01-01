- Create
- Destroy
- OnEvent
- OnMouseEvent
- Name
- ControlsTotal
- Control
- ControlFind
- Rect
- Left
- Top
- Right
- Bottom
- Width
- Height
- Move
- Shift
- Resize
- Contains
- Alignment
- Align
- Id
- IsEnabled
- Enable
- Disable
- IsVisible
- Visible
- Show
- Hide
- IsActive
- Activate
- Deactivate
- StateFlags
- StateFlagsSet
- StateFlagsReset
- PropFlags
- PropFlagsSet
- PropFlagsReset
- MouseX
- MouseY
- MouseFlags
- MouseFocusKill
- OnCreate
- OnDestroy
- OnMove
- OnResize
- OnEnable
- OnDisable
- OnShow
- OnHide
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnClick
- OnChange
- OnMouseDown
- OnMouseUp
- OnDragStart
- OnDragProcess
- OnDragEnd
- DragObjectCreate
- DragObjectDestroy
Create
コントロールを作成します。
|
virtual bool Create(
パラメータ
chart
[in] チャート識別子
name
[in] コントロールの一意の名称
subwin
[in] チャートサブウィンドウ
x1
[in] 左上の隅の X 座標
y1
[in] 左上の隅の Y 座標
x2
[in] 右下の隅の X 座標
y2
[in] 右下の隅の Y 座標
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false
注意事項
基本クラスはパラメータを保存するのみで常に true を返します。