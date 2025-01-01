ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndControl 

Control

コントロールをインデックスで取得します。

CWnd*  Control(
  const int  ind      // インデックス
  )  const

パラメータ

ind

[in]  コントロールインデックス

戻り値

コントロールのポインタ

注意事項

基本クラスのメソッドはコンテナを持たず派生クラスにコンテナへのアクセスを提供します。また、常に NULL を返します。