MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndObjColorBorder 

ColorBorder（Get メソッド）

チャートオブジェクトの OBJPROP_BORDER_COLOR （境界色）プロパティを取得します。

color  ColorBorder()

戻り値

OBJPROP_BORDER_COLOR プロパティの値

ColorBorder （Set メソッド）

チャートオブジェクトの OBJPROP_BORDER_COLOR （境界色）プロパティを設定します。

bool  ColorBorder(
  const color  value      // 値
  ）

パラメータ

value

[in] OBJPROP_BORDER_COLOR プロパティの新しい値

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false