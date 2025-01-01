MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndObjColorBorder
- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
ColorBorder（Get メソッド）
チャートオブジェクトの OBJPROP_BORDER_COLOR （境界色）プロパティを取得します。
color ColorBorder()
戻り値
OBJPROP_BORDER_COLOR プロパティの値
ColorBorder （Set メソッド）
チャートオブジェクトの OBJPROP_BORDER_COLOR （境界色）プロパティを設定します。
bool ColorBorder(
パラメータ
value
[in] OBJPROP_BORDER_COLOR プロパティの新しい値
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false