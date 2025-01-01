ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndIsActive 

IsActive

コントロールがアクティブかどうかを示す値を取得します。

bool  IsActive()  const

戻り値

コントロールがアクティブな場合は true、それ以外の場合は false