Deactivate

コントロールを無効にします。

virtual bool  Deactivate()

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

コントロールは、マウスカーソルがコントロールを離れる時に非アクティブになります。