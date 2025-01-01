コントロールパネル及びダイアログ作成のクラス

このセクションには、グラフィックオブジェクトのコントロールパネル作成クラスの操作に関する技術的な詳細と関連するMQL5 標準ライブラリコンポーネントの説明が含まれています。

これらのクラスの使用は、MQL5 プログラム（エキスパートアドバイザー及び指標）でのコントロールパネルの作成時に時間を節約します。

MQL5 標準ライブラリはのコントロールに関連したファイルは、クライアント端末データフォルダーである MQL5\Include\Controlsに配置されます。

次の記事でクラスの使用例をご覧ください。

これらのクラスの操作をデモするエキスパートアドバイザーは MQL5\Expert\Examples\Controls で見られます。

補助構造体 説明 CRect 矩形領域の構造体 CDateTime 日付と時刻操作に使用される構造体

基本クラス 説明 CWnd 全てのコントロールの基本クラス CWndObj コントロール及びダイアログの基本クラス CWndContainer （依存コントロールを含む）複雑なコントロールの基本クラス

シンプルコントロール 説明 CLabel 「Text label」 グラフィックオブジェクトに基づいたコントロール CBmpButton 「Bitmap Label（ビットマップラベル）」グラフィックオブジェクトに基づいたコントロール CButton 「Button」グラフィックオブジェクトに基づいたコントロール CEdit 「Edit field」グラフィックオブジェクトに基づいたコントロール CPanel 「Rectangle label」グラフィックオブジェクトに基づいたコントロール CPicture 「Bitmap Label（ビットマップラベル）」グラフィックオブジェクトに基づいたコントロール