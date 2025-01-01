- CRect
- CDateTime
- CWnd
- CWndObj
- CWndContainer
- CLabel
- CBmpButton
- CButton
- CEdit
- CPanel
- CPicture
- CScroll
- CScrollV
- CScrollH
- CWndClient
- CListView
- CComboBox
- CCheckBox
- CCheckGroup
- CRadioButton
- CRadioGroup
- CSpinEdit
- CDialog
- CAppDialog
コントロールパネル及びダイアログ作成のクラス
このセクションには、グラフィックオブジェクトのコントロールパネル作成クラスの操作に関する技術的な詳細と関連するMQL5 標準ライブラリコンポーネントの説明が含まれています。
これらのクラスの使用は、MQL5 プログラム（エキスパートアドバイザー及び指標）でのコントロールパネルの作成時に時間を節約します。
MQL5 標準ライブラリはのコントロールに関連したファイルは、クライアント端末データフォルダーである MQL5\Include\Controlsに配置されます。
次の記事でクラスの使用例をご覧ください。
- 任意の複雑さのレベルのグラフィカルなパネルを作成する方法
- パネルを改善してみましょう(CAPPDIALOG / CWNDCLIENTからの継承、背景の色の変更、透明性の追加)
- エキスパートアドバイザとインディケータに素早く制御パネルを追加する方法
- MQL5にて独自のグラフィカルパネルを作成する
- MQL5におけるトレーディング用コントロールパネルの作成
これらのクラスの操作をデモするエキスパートアドバイザーは MQL5\Expert\Examples\Controls で見られます。
|
基本クラス
|
説明
|
全てのコントロールの基本クラス
|
コントロール及びダイアログの基本クラス
|
（依存コントロールを含む）複雑なコントロールの基本クラス
|
シンプルコントロール
|
説明
|
「Text label」 グラフィックオブジェクトに基づいたコントロール
|
「Bitmap Label（ビットマップラベル）」グラフィックオブジェクトに基づいたコントロール
|
「Button」グラフィックオブジェクトに基づいたコントロール
|
「Edit field」グラフィックオブジェクトに基づいたコントロール
|
「Rectangle label」グラフィックオブジェクトに基づいたコントロール
|
「Bitmap Label（ビットマップラベル）」グラフィックオブジェクトに基づいたコントロール
|
複雑なコントロール
|
説明
|
スクロールバーの基本クラス
|
垂直方向のスクロールバー
|
水平方向のスクロールバー
|
スクロールバー付きのクライアント領域の基本クラス
|
ListView
|
ComboBox
|
CheckBox
|
CheckGroup
|
RadioButton
|
RadioGroup
|
SpinEdit
|
ダイアログ
|
アプリケーションダイアログ