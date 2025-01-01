ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndObjColorBackground 

ColorBackground（Get メソッド）

チャートオブジェクトの OBJPROP_BGCOLOR （背景色）プロパティを取得します。

color  ColorBackground()

戻り値

OBJPROP_BGCOLOR プロパティの値

ColorBackground（Set メソッド）

チャートオブジェクトの OBJPROP_BGCOLOR （背景色）プロパティを設定します。

bool  ColorBackground(
  const color  value      // 値
  ）

パラメータ

value

[in] OBJPROP_BGCOLOR プロパティの新しい値

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false