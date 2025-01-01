ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndPropFlagsSet 

PropFlagsSet

コントロールのプロパティフラグを設定します。

virtual void  PropFlagsSet(
  const int  flags      // フラグ
  ）

パラメータ

flags

[in]  設定するフラグ（ビットマスク）

戻り値

なし