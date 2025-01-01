ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndShift 

Shift

コントロール座標の相対的なシフトを行います。

void  Shift(
  const int  dx,    // X のデルタ（差）
  const int  dy      // Y のデルタ（差）
  ）

パラメータ

dx

[in]  X のデルタ（差）

dy

[in]  Y のデルタ（差）

戻り値

なし