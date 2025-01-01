ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndObjText 

Text（Get メソッド）

チャートオブジェクトの OBJPROP_TEXT （テキスト）プロパティを取得します。

string  Text()

戻り値

OBJPROP_TEXT プロパティの値.

Text（Set メソッド）

チャートオブジェクトの OBJPROP_TEXT （テキスト）プロパティを設定します。

bool  Text(
  const string  value      // 新しい値
  ）

パラメータ

value

[in] OBJPROP_TEXT プロパティの新しい値

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false