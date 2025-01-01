ドキュメントセクション
Move

コントロールの新しい座標を設定します。

void  Move(
  const int  x,    // X 座標
  const int  y      // Y 座標
  ）

パラメータ

x

[in]  新しい X 座標

y

[in]  新しい Y 座標

戻り値

なし