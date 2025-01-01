ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndObjColor 

Color（Get メソッド）

チャートオブジェクトの OBJPROP_COLOR （色）プロパティを取得します。

color  Color()

戻り値

OBJPROP_COLOR プロパティの値

Color（Set メソッド）

チャートオブジェクトの OBJPROP_COLOR（色）プロパティを設定します。

bool  Color(
  const color  value      // 値
  ）

パラメータ

value

[in] OBJPROP_COLOR プロパティの新しい値

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false