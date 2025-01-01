- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
Color（Get メソッド）
チャートオブジェクトの OBJPROP_COLOR （色）プロパティを取得します。
|
color Color()
戻り値
OBJPROP_COLOR プロパティの値
Color（Set メソッド）
チャートオブジェクトの OBJPROP_COLOR（色）プロパティを設定します。
|
bool Color(
パラメータ
value
[in] OBJPROP_COLOR プロパティの新しい値
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false