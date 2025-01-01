ドキュメントセクション
オブジェクトパラメータをファイルに保存します。

virtual bool  Save(
  int  file_handle      // ファイルハンドル
  ）

パラメータ

file_handle

[in]  既に FileOpen(...) で開かれたファイルのハンドル

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false

例:

//--- CChartObjectArrow::Save の例  
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
 {  
  int               file_handle;  
  CChartObjectArrow arrow;  
//--- オブジェクトパラメータを設定する  
  double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);  
  if(!arrow.Create(0,"Arrow",0,TimeCurrent(),price,181))  
    {  
    //--- 矢印作成エラー
    printf("Arrow create: Error %d!",GetLastError());  
    //---  
    return;  
    }    
//--- ファイルを開く  
  file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);  
  if(file_handle>=0)  
    {  
    if(!arrow.Save(file_handle))  
       {  
        //--- ファイル保存エラー
        printf("File save: Error %d!",GetLastError());  
        FileClose(file_handle);  
        //---  
        return;  
       }  
    FileClose(file_handle);  
    }  
 }  