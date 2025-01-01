MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクト矢印オブジェクト
矢印オブジェクト
Arrows（矢印）グラフィックオブジェクトのグループ
このセクションには、グラフィックオブジェクトの「Arrows（矢印）」クラスの操作に関する技術的な詳細と関連するMQL5 標準ライブラリコンポーネントの説明が含まれています。本質的には、矢印は、特定のコードと一致するいくつかのアイコンです。チャート上にアイコンを表示する「Arrow（矢印）」グラフィックオブジェクトには 2 つのタイプがあります。
- コードのアイコン表示されたオブジェクトを指定を可能にする「Arrow（矢印）」オブジェクト
- アイコンの特定のタイプ（及び対応する特定の固定コード）を表示するグループオブジェクト
矢印のクラスは、任意のコードのアイコンを表示します。
|
クラス名
|
矢印オブジェクトの名称
|
矢印。
固定コードを持つ矢印のクラス
|
クラス名
|
矢印オブジェクトの名称
|
チェック。
|
上矢印。
|
下矢印。
|
ストップサイン。
|
サムズアップ。
|
サムズダウン。
|
左プライスラベル。
|
右プライスラベル。
