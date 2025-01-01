矢印オブジェクト

Arrows（矢印）グラフィックオブジェクトのグループ

このセクションには、グラフィックオブジェクトの「Arrows（矢印）」クラスの操作に関する技術的な詳細と関連するMQL5 標準ライブラリコンポーネントの説明が含まれています。本質的には、矢印は、特定のコードと一致するいくつかのアイコンです。チャート上にアイコンを表示する「Arrow（矢印）」グラフィックオブジェクトには 2 つのタイプがあります。

コードのアイコン表示されたオブジェクトを指定を可能にする「Arrow（矢印）」オブジェクト

アイコンの特定のタイプ（及び対応する特定の固定コード）を表示するグループオブジェクト

矢印のクラスは、任意のコードのアイコンを表示します。

クラス名 矢印オブジェクトの名称 CChartObjectArrow 矢印。

固定コードを持つ矢印のクラス

クラス名 矢印オブジェクトの名称 CChartObjectArrowCheck チェック。 CChartObjectArrowDown 上矢印。 CChartObjectArrowUp 下矢印。 CChartObjectArrowStop ストップサイン。 CChartObjectArrowThumbDown サムズアップ。 CChartObjectArrowThumbUp サムズダウン。 CChartObjectArrowLeftPrice 左プライスラベル。 CChartObjectArrowRightPrice 右プライスラベル。

