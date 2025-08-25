- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 869
Profit Trade:
2 340 (81.56%)
Loss Trade:
529 (18.44%)
Best Trade:
13.10 USD
Worst Trade:
-35.14 USD
Profitto lordo:
3 708.93 USD (515 684 pips)
Perdita lorda:
-1 024.21 USD (143 235 pips)
Vincite massime consecutive:
111 (152.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
211.48 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
89.14%
Massimo carico di deposito:
10.75%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
12.23
Long Trade:
1 615 (56.29%)
Short Trade:
1 254 (43.71%)
Fattore di profitto:
3.62
Profitto previsto:
0.94 USD
Profitto medio:
1.59 USD
Perdita media:
-1.94 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-129.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-219.45 USD (12)
Crescita mensile:
13.92%
Previsione annuale:
168.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.30 USD
Massimale:
219.45 USD (7.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.14% (219.45 USD)
Per equità:
40.96% (482.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2869
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|372K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.10 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +152.48 USD
Massima perdita consecutiva: -129.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 4
|0.00 × 1
|
USGFX-Live2
|0.14 × 44
|
Coinexx-Live
|0.15 × 81
|
RoboForex-ECN-2
|0.21 × 80
|
ICMarkets-Live07
|0.23 × 90
|
FBS-Real-12
|0.27 × 313
|
FBS-Real-10
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 577
|
FBS-Real-4
|0.64 × 172
|
FBS-Real-2
|0.69 × 62
|
FBS-Real-5
|0.73 × 60
|
Darwinex-Live
|0.77 × 100
|
FBS-Real-7
|0.83 × 174
|
ICMarketsSC-Live32
|0.84 × 44
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 8E SET 2 Since July 2024
Trade On AUDCAD Only
