Segnali / MetaTrader 4 / Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Mohd Azlan Md Nor

Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2

Mohd Azlan Md Nor
2 recensioni
Affidabilità
65 settimane
10 / 88K USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 679%
FBS-Real-8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 869
Profit Trade:
2 340 (81.56%)
Loss Trade:
529 (18.44%)
Best Trade:
13.10 USD
Worst Trade:
-35.14 USD
Profitto lordo:
3 708.93 USD (515 684 pips)
Perdita lorda:
-1 024.21 USD (143 235 pips)
Vincite massime consecutive:
111 (152.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
211.48 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
89.14%
Massimo carico di deposito:
10.75%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
12.23
Long Trade:
1 615 (56.29%)
Short Trade:
1 254 (43.71%)
Fattore di profitto:
3.62
Profitto previsto:
0.94 USD
Profitto medio:
1.59 USD
Perdita media:
-1.94 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-129.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-219.45 USD (12)
Crescita mensile:
13.92%
Previsione annuale:
168.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.30 USD
Massimale:
219.45 USD (7.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.14% (219.45 USD)
Per equità:
40.96% (482.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 2869
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 2.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 372K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.10 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +152.48 USD
Massima perdita consecutiva: -129.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 6
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 12
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
VantageFX-Live 4
0.00 × 1
USGFX-Live2
0.14 × 44
Coinexx-Live
0.15 × 81
RoboForex-ECN-2
0.21 × 80
ICMarkets-Live07
0.23 × 90
FBS-Real-12
0.27 × 313
FBS-Real-10
0.40 × 5
ICMarkets-Live15
0.50 × 2
RoboForex-ECN
0.56 × 577
FBS-Real-4
0.64 × 172
FBS-Real-2
0.69 × 62
FBS-Real-5
0.73 × 60
Darwinex-Live
0.77 × 100
FBS-Real-7
0.83 × 174
ICMarketsSC-Live32
0.84 × 44
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 8E SET 2 Since July 2024

Trade On AUDCAD Only 



Valutazione media:
Alessandro Pinelli
15
Alessandro Pinelli 2025.08.25 16:19 
 

Not reliable strategy

Yao Zou
1450
Yao Zou 2025.08.25 02:38 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2025.09.26 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 23:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 20:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 02:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 07:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 20:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 16:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 17:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
50USD al mese
679%
10
88K
USD
1.3K
USD
65
100%
2 869
81%
89%
3.62
0.94
USD
41%
1:500
