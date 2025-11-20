- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
225
Profit Trade:
118 (52.44%)
Loss Trade:
107 (47.56%)
Best Trade:
15.23 USD
Worst Trade:
-13.40 USD
Profitto lordo:
1 452.31 USD (209 997 pips)
Perdita lorda:
-924.56 USD (141 532 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (112.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.27 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
4.73
Long Trade:
224 (99.56%)
Short Trade:
1 (0.44%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
2.35 USD
Profitto medio:
12.31 USD
Perdita media:
-8.64 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-96.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-96.12 USD (10)
Crescita mensile:
13.82%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
111.50 USD (33.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|112
|USDJPY
|112
|NOKJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|174
|USDJPY
|361
|NOKJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|23K
|USDJPY
|46K
|NOKJPY
|-12
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.23 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +112.27 USD
Massima perdita consecutiva: -96.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Ava-Real 6
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 15
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.13 × 8
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.15 × 20
|
ICMarketsSC-Live27
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.38 × 72
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 56
|
ICMarketsSC-Live10
|0.56 × 18
|
ICMarketsSC-Live03
|0.76 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.03 × 150
|
ICMarketsSC-Live31
|1.22 × 32
|
ICMarketsSC-Live16
|1.33 × 3
|
ValutradesSeychelles-Real
|1.50 × 2
|
FPMarkets-Live2
|2.00 × 86
|
TitanFX-01
|3.00 × 1
|
UnicornGlobal-Live
|3.14 × 21
|
AMarkets-Real
|3.40 × 5
|
VantageFXInternational-Live 2
|4.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|4.00 × 1
|
Alpari-Trade
|4.61 × 46
|
ICMarketsSC-Live32
|4.75 × 95
11 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Live tracker since 2023 for Friday Pro automated trading robot
Non ci sono recensioni