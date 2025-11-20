SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Friday Pro
Ming Ying Lee

Friday Pro

Ming Ying Lee
0 recensioni
121 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live05
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
225
Profit Trade:
118 (52.44%)
Loss Trade:
107 (47.56%)
Best Trade:
15.23 USD
Worst Trade:
-13.40 USD
Profitto lordo:
1 452.31 USD (209 997 pips)
Perdita lorda:
-924.56 USD (141 532 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (112.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.27 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
4.73
Long Trade:
224 (99.56%)
Short Trade:
1 (0.44%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
2.35 USD
Profitto medio:
12.31 USD
Perdita media:
-8.64 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-96.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-96.12 USD (10)
Crescita mensile:
13.82%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
111.50 USD (33.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 112
USDJPY 112
NOKJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 174
USDJPY 361
NOKJPY -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 23K
USDJPY 46K
NOKJPY -12
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.23 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +112.27 USD
Massima perdita consecutiva: -96.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live17
0.00 × 2
Axi-US06-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Ava-Real 6
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 15
KohleCapitalMarkets-Live
0.13 × 8
TMGM.TradeMax-Live7
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live27
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 72
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 56
ICMarketsSC-Live10
0.56 × 18
ICMarketsSC-Live03
0.76 × 21
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.03 × 150
ICMarketsSC-Live31
1.22 × 32
ICMarketsSC-Live16
1.33 × 3
ValutradesSeychelles-Real
1.50 × 2
FPMarkets-Live2
2.00 × 86
TitanFX-01
3.00 × 1
UnicornGlobal-Live
3.14 × 21
AMarkets-Real
3.40 × 5
VantageFXInternational-Live 2
4.00 × 1
Alpari-Standard1
4.00 × 1
Alpari-Trade
4.61 × 46
ICMarketsSC-Live32
4.75 × 95
11 più
Live tracker since 2023 for Friday Pro automated trading robot

https://www.mql5.com/en/market/product/102817

