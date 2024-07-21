- Crescita
Trade:
347
Profit Trade:
179 (51.58%)
Loss Trade:
168 (48.41%)
Best Trade:
59.19 USD
Worst Trade:
-11.47 USD
Profitto lordo:
2 016.11 USD (201 514 pips)
Perdita lorda:
-1 694.88 USD (169 442 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (117.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.56 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
33.75%
Massimo carico di deposito:
3.66%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
200 (57.64%)
Short Trade:
147 (42.36%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
11.26 USD
Perdita media:
-10.09 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-111.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.06 USD (11)
Crescita mensile:
10.44%
Previsione annuale:
126.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.59 USD
Massimale:
190.25 USD (36.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.81% (190.25 USD)
Per equità:
2.90% (9.67 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|347
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|321
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|32K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +59.19 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +117.56 USD
Massima perdita consecutiva: -111.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GoDo-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.08 × 12
|
OctaFX-Real10
|1.46 × 13
|
OctaFX-Real8
|1.52 × 25
|
OctaFX-Real7
|3.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|4.41 × 49
Non ci sono recensioni
