Kevin Rana Sidharta

Kivenara 815m52ff

Kevin Rana Sidharta
0 recensioni
Affidabilità
79 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 347%
OctaFX-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
347
Profit Trade:
179 (51.58%)
Loss Trade:
168 (48.41%)
Best Trade:
59.19 USD
Worst Trade:
-11.47 USD
Profitto lordo:
2 016.11 USD (201 514 pips)
Perdita lorda:
-1 694.88 USD (169 442 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (117.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.56 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
33.75%
Massimo carico di deposito:
3.66%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
200 (57.64%)
Short Trade:
147 (42.36%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
11.26 USD
Perdita media:
-10.09 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-111.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.06 USD (11)
Crescita mensile:
10.44%
Previsione annuale:
126.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.59 USD
Massimale:
190.25 USD (36.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.81% (190.25 USD)
Per equità:
2.90% (9.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 347
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 321
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 32K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.19 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +117.56 USD
Massima perdita consecutiva: -111.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GoDo-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OctaFX-Real2
1.08 × 12
OctaFX-Real10
1.46 × 13
OctaFX-Real8
1.52 × 25
OctaFX-Real7
3.00 × 1
OctaFX-Real9
4.41 × 49
Non ci sono recensioni
2024.08.06 18:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.31 20:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.26 18:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.22 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.22 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
